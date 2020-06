Incipit offresi: la finale del concorso sarà dal vivo sotto il porticato del museo del Risorgimento

Dopo 19 appuntamenti, dal vivo e in streaming, 7 mesi di selezioni per più di 100 scrittori, giovedì 2 luglio è in programma la finale di Incipit Offresi, la quinta edizione del primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori che si propone di promuovere gli autori esordienti e la lettura attraverso una gara coinvolgente e divertente. L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti. In 5 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 40 nuovi autori, pubblicato circa 50 libri e coinvolto 6.000 persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali.