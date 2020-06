A Beinasco centri estivi estesi ai bambini fra 0 e 3 anni

I Centri Estivi di Beinasco estesi anche per i bambini della fascia 0-3 anni con 20 posti settimanali fino al 7 agosto.

La Giunta comunale di Beinasco ha approvato una spesa totale di 280.000 euro, di cui 70 000 destinati esclusivamente ai bimbi con disabilità. I centri estivi, cominciati per i più grandi il 15 giugno, si svolgeranno fino al 7 agosto e le attività ludico-educative per la fascia 0-3 anni saranno svolti negli asili nido “Garelli” e “Piccoli Fiori” e nelle scuole dell’infanzia “Rodari” e “Gatti”.

Iscrizioni online, priorità ai bimbi già iscritti al nido con entrambi i genitori lavoratori, tariffe agevolate in base al reddito. Tutte le informazioni sul sito web del Comune.

“Garantiamo così a tutto il target infanzia del territorio (0-11) un'offerta educativa promossa interamente dal Comune. - spiegano il Sindaco Antonella Gualchi e l’Assessore alle Politiche Educative Elena Lumetta - In poche settimane abbiamo definito una struttura organizzativa pronta a rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie che potranno più facilmente conciliare la ripresa al lavoro e i bisogni di cura dei più piccoli.”

Dal 6 luglio a Beinasco comincia anche il nuovo programma “Estate 2020 – Outdoor Edition”, con attività, giochi e laboratori ai bambini dai 3 agli 11 anni e le famiglie. L’iscrizione alle attività è obbligatoria e compilabile online al seguente link: bit.ly/adesioniestate2020 entro giovedì 2 luglio.

Dopo la “Primavera Digitale”, la programmazione di laboratori online proposta durante la sospensione dettata dall’emergenza COVID-19, le attività sono pronte per tornare sul territorio, con il rispetto di tutte le misure sanitarie. Un’opportunità per le famiglie del territorio e per tutti i bambini che potranno così arricchire la loro estate all’insegna del gioco e della creatività. Tutte le attività saranno gratuite. Il progetto si inserisce nella programmazione di Xming e Futurama, con le iniziative che si realizzano con il partenariato dei 6 Comuni del CIdiS.

E infine per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni c’è “Summer Lab”, il programma di attività estive organizzato dal Progetto Giovani “Lab 10092” del Comune di Beinasco, attraverso la cooperativa Madiba. Dal 30 giugno al 23 luglio, tutti i martedì e i giovedì dalle 16,30 alle 18,30, giochi, tornei, pizzate, bike e workshop destinati alle ragazze e ai ragazzi nati dal 2005 al 2009.