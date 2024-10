"Qua la zampa" trasforma il polifunzionale di Moncalieri nella casa degli amici animali. Fiorile rinviato a novembre

In un fine settimana dedicato al buon cibo, con Pro Loco Days ultimo evento di Gusto Festival, Moncalieri è costretta a rinunciare alla kermesse florovivaistica di Fiorile (rinviata al 9-10 novembre per il maltempo), ma non si dimentica degli amici animali. Ecco quindi la prima edizione di "Qua la zampa", il primo festival dedicato a cani e gatti.

Visite veterinarie, pet therapy e conferenze

Sarà una giornata piena quella di domenica 27 ottobre al centro polifunzionale don PG Ferrero di via Santa Maria, che per l'occasione diventerà la casa di tutti gli amici a quattro zampe: in programma visite veterinarie, pet therapy, educazione cinofila, mostra fotografica, conferenze. Si comincia alle ore 10, con l’inaugurazione alla presenza delle autorità, per concludersi tutto alle 16.

"La nostra città è sempre più sensibile al benessere degli animali, in un discorso a tutto tondo che abbraccia anche il tema delle adozioni. Insieme all'Albero di Mais, a cui andranno tutti i ricavi della vendita dei calendari, lottiamo con forza contro maltrattamenti e abbandoni, cercando poi una nuova famiglia per i cani e i gatti in cerca di amore", ha spiegato la giovane assessora Alessandra Borello, tra le promotrici di questa bella novità.

Opportunità di adozione e il calendario 2025

Uno dei momenti clou è subito alle 10,30, con "Moncalieri adotta", occhi che parlano e cuori da adottare: ritratto di una seconda opportunità. Occasione per illustrare le attività del canile di Moncalieri e presentare la nona edizione del calendario 2025 della città di Moncalieri realizzato dal gruppo di fotografi Moncalieri365, che quest’anno è stato realizzato con il canile di Moncalieri L’Albero di Mais, a cui sarà devoluto il ricavato della vendita. Sarà l’occasione per parlare e confrontarsi sul ruolo del canile e sulle adozioni.

Il garante regionale per i Diritti degli Animali

Alle 12 si parlerà de "Il gatto: medicina con affetti collaterali", insieme a Paolo Guiso, Garante Regionale per i Diritti degli Animali, conferenza sul tema "Tu e il tuo cane: essere felici insieme", con Mirko Barrera, educatore cinofilo di Uam Umanimalmente.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile effettuare visite veterinarie gratuite, su prenotazione con orario 10-12 e 14-16, partecipare ad attività di educazione cinofila (10-14, senza prenotazione) e a laboratori di lettura e attività ludiche di approccio al cane per bambini, dai 5 ai 10 anni, con orario 11-12 e 15-16. Tutte le attività sono gratuite, l’ingresso è consentito solo ai cani al guinzaglio ed ai gatti in trasportino.

Il programma su https://visitmoncalieri.it/evento/qua-la-zampa-moncalieri/