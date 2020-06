Pedinano un uomo di 80 anni fin sotto casa e lo rapinano: in manette due ragazze minorenni alle Vallette

Lo hanno prima pedinato e poi, arrivati sotto la sua abitazione, lo hanno rapinato, portandogli via un portafogli con all'interno 300 euro in contanti, la tessera bancomat, la carta d'identità e la patente. E' accaduto ieri alle Vallette: la sfortunata vittima dell'episodio è un uomo di 80 anni, ma desta ancora più impressione l'età dei responsabili dell'accaduto. Si tratta infatti di due ragazze di 15 e 17 anni, accompagnate peraltro da un bambino.



Le urla dell’anziano, che non ha riportato lesioni ma si è solo molto spaventato, hanno però attirato l’attenzione di un passante che ha chiamato i carabinieri. In pochi minuti i militari hanno fermato le due minorenni, residenti in un campo rom di Torino. Le due ragazze sono state rintracciate in piazza Stampalia ed è stata recuperata la somma di denaro rubata che era nascosta all’interno di un asciugamano .