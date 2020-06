Ruba il cellulare alla barista della stazione di Verres e scappa col treno: denunciato a Torino

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Nuova hanno denunciato un 27enne tunisino, residente nell’aostano, per ricettazione. Al bar della stazione di Verres, in val d'Aosta, uno sconosciuto ha infatti sottratto il telefono cellulare della barista, distraendola con una scusa per poi darsi alla fuga salendo sul treno che stava partendo in direzione Torino. La donna ha subito dato l'allarme fornendo una descrizione del colpevole, sulle cui tracce si sono messi gli agenti della Polfer. Hanno controllato il convoglio appena arrivato a Torino, ma del ragazzo non c’era traccia, il capotreno ha però raccontato di un giovane corrispondente alla descrizione che era sceso a Porta Susa dimenticando peraltro la propria bicicletta.



L’uomo, non immaginando di essere stato riconosciuto come il colpevole del furto, è tornato però in stazione a chiedere come fosse possibile recuperare la bici, ma durante il controllo ha mostrato segni di evidente nervosismo. Si è scoperto che aveva a suo carico numerosi precedenti per lesioni personali e maltrattamenti su minori, nonché da una sorveglianza speciale ancora in atto per due anni. Controllando anche la borsa che aveva con lui, gli agenti hanno scoperto ben quattro cellulari di cui lo straniero non ha saputo giustificare il possesso. Tra questi, anche quello sottratto alla giovane barista valdostana. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.