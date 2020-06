I prossimi appuntamenti al Circolo dei Lettori di Torino

CALENDARIO APPUNTAMENTI DAL VIVO

Dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Lunedì 29 giugno

Ore 11.30 | La sai l’ultima (notizia)?

Rassegna stampa con Jacopo Rosatelli

I giornali non sono, per il momento, consultabili qui al Circolo, allora abbiamo pensato di chiedere a qualcuno di speciale di leggerli per noi. A guidare la lettura commentata è Jacopo Rosatelli, dottore di ricerca in Studi politici e docente nelle scuole superiori. Collabora con Il Manifesto, L’Indice dei libri del mese e Aspenia online. Insieme a Gianrico Carofiglio ha scritto, per Edizioni Gruppo Abele, Con i piedi nel fango. Conversazioni su politica e verità. Il lunedì è dedicato ai supplementi culturali usciti nel fine settimana.

Ore 18 | No justice, no peace. Cosa sta succedendo in America? #3

Con Marta Ciccolari Micaldi aka La McMusa e Deka Mohamed Osman

Non si può viaggiare, è vero, ma negli States possiamo andarci lo stesso, intrecciando attualità e letteratura con Marta Ciccolari Micaldi, voce italiana sulla cultura nordamericana, in tre serate (anche in diretta Instagram sul profilo del Circolo). Ogni volta c’è un ospite con cui riflettere su ragioni, volti e narrazioni dell’America che oggi si ribella. Perché l’omicidio di George Floyd da parte della polizia ha messo a nudo una contraddizione: l’America è sempre stata un grande sogno perché è un grande esperimento di democrazia. Solo che questo esperimento, a volte, va male. Lunedì 29 giugno ore 18 si ragiona, insieme alla fotografa e visual artist Deka Mohamed Osman, sulla comunicazione: che ruolo ha avuto l’immagine e come sta cambiando l’orizzonte della protesta per i diritti civili dopo questi fatti?



Martedì 30 giugno

Ore 11.30 | The Book Club #3

Gruppo di lettura con Rosemary Perry Vine

I libri sono stati una preziosa compagnia in questi mesi di lockdown: ricominciamo a leggerli insieme, al Circolo, dal vivo. E, come da tradizione anglofona, leggiamoli in lingua originale: martedì 30 giugno ore 11.30, Rosemary Perry Vine ci conduce in una lettura guidata di Evening in Paradise: More Stories di Lucia Berlin.



Ore 15.30 | Piccole storie #3

Letture per bambini da Favole al telefono con Dario Benedetto

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, Dario Benedetto legge per i bambini Favole al telefono, perché narrare è un atto di creatività e raccontare storie è un modo di creare significati, di dare forma a mondi inediti. E mentre i bambini ascoltano, papà, mamma, zii e nonni possono fare una pausa da Barney’s! Martedì 30 giugno ore 15.30, appuntamento con A comprare la città di Stoccolma ovvero le favole legate ai luoghi rivisitati.



Mercoledì 1° luglio

Ore 18 | Andar per mostre #1

Nel mese di luglio, il Circolo dei lettori propone un percorso d’arte in quattro appuntamenti: Andar per mostre, ogni mercoledì, vede protagonisti conservatori, curatori e direttori, che ci accompagnano in un viaggio per riabituarci alla bellezza, a partire da alcune delle mostre più importanti in programma a Torino. Mercoledì 1° luglio ore 18 iniziamo dall’esposizione Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno, a Palazzo Madama fino al 20 luglio 2020. Andrea Mantegna (Isola di Carturo 1431 – Mantova 1506) è uno dei più importanti artisti del Rinascimento italiano, in grado di coniugare nelle proprie opere la passione per l’antichità classica, ardite sperimentazioni prospettiche e uno straordinario realismo nella resa della figura umana. La rassegna presenta il percorso artistico del grande pittore, dai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista di corte dei Gonzaga, articolato in sei sezioni che evidenziano momenti particolari della sua carriera e significativi aspetti dei suoi interessi e della sua personalità artistica, illustrando al tempo stesso alcuni temi meno indagati come il rapporto con l’architettura e con i letterati. Racconta il conservatore Simone Baiocco, relatore di questo primo appuntamento: "L'incontro proverà a restituire la fascinazione fornita dai capolavori in mostra, seguendo la traccia della biografia e della notorietà di Mantegna, celeberrimo già tra i contemporanei. Si passa dalla Padova di metà Quattrocento, dove è fortissima per tutti gli artisti l'influenza di Donatello, alla Mantova della corte dei Gonzaga, presso la quale il pittore realizza alcuni dei suoi più importanti capolavori. È però sempre fortissimo il richiamo di Roma e delle sue antichità, secondo quanto rievoca la chiave di lettura scelta dalla esposizione: Mantegna come il vero genio del Rinascimento che rivoluziona l'arte italiana attraverso un confronto con la classicità".



Giovedì 2 luglio

Ore 11.30 | La sai l’ultima (notizia)?

Rassegna stampa con Jacopo Rosatelli

I giornali non sono, per il momento, consultabili qui al Circolo, allora abbiamo pensato di chiedere a qualcuno di speciale di leggerli per noi. A guidare la lettura commentata è Jacopo Rosatelli, dottore di ricerca in Studi politici e docente nelle scuole superiori. Collabora con Il Manifesto, L’Indice dei libri del mese e Aspenia online. Insieme a Gianrico Carofiglio ha scritto, per Edizioni Gruppo Abele, Con i piedi nel fango. Conversazioni su politica e verità. Il lunedì è dedicato alle notizie di attualità.

Ore 18 | Scrittori al telefono #2

Con Marco Malvaldi e Bruno Gambarotta

Il pubblico è in sala, lo scrittore di turno è in collegamento Skype per scoprire dalla sua viva voce il libro appena uscito: un nuovo format ibrido per essere presenti e vicini, anche se lontani. Il secondo ospite, giovedì 2 luglio ore 18, è Marco Malvaldi con Il borghese Pellegrino (Sellerio), in dialogo con Bruno Gambarotta. A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale (raccontato nel precedente Odore di chiuso), Pellegrino Artusi è ospite di un antico castello che un agrario capitalista ha acquisito con tutta la servitù, trasformando il podere in una azienda agricola d’avanguardia. Circostanze che non collimano, passaggi segreti, colombi viaggiatori, tresche clandestine, fanno entrare ed uscire dalla scena, o agire coralmente, i personaggi, con la vivacità di un teatro brillante. E si adatta al luogo una sfumatura di gotico, in ironico contrasto con l’atteggiamento scientista all’epoca di gran voga.

CALENDARIO APPUNTAMENTI DIGITALI

Dal 29 giugno al 3 luglio 2020



Lunedì 29 giugno

Ore 21 | Potere e pandemia. I leader del mondo alla prova del Covid | #3 Trump e Xi Jinping

Con Lucia Annunziata e Giada Messetti

Modera Lorenzo Pregliasco

In collaborazione con YouTrend

La pandemia COVID-19 ha trasformato la vita di tutti, ma non ha cambiato – anzi, ha forse accentuato – sfide e rivalità tra le due principali potenze mondiali, Stati Uniti e Cina. La politica americana ha visto irrompere il coronavirus nel pieno della campagna elettorale per le elezioni di novembre. In Cina si è bruscamente interrotto un ciclo più che ventennale di impetuosa crescita economica. Quali modalità di gestione della crisi hanno caratterizzato l’operato di Donald Trump e Xi Jinping? In che modo americani e cinesi hanno cercato di proiettare soft power nei confronti dell’Europa e del mondo? Quale partita si aprirà su sviluppo e distribuzione del vaccino? Ne parlano le giornaliste Lucia Annunziata e Giada Messetti, con la moderazione di Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, per il terzo appuntamento del ciclo Potere e pandemia. I leader del mondo alla prova del Covid. L’appuntamento è in diretta Facebook sulla pagina del Circolo dei lettori, lunedì 29 giugno ore 21. In collaborazione con YouTrend.



Martedì 30 giugno

Ore 18.30 | Dietro le quinte delle mie paure (Piemme)

Con Paola Perego e Daniela Lanni

Non sempre i mostri hanno l’aspetto di un orco, con artigli e denti aguzzi. Talvolta i mostri sono invisibili, impalpabili. Per Paola Perego, come per tante persone, il mostro sono stati gli attacchi di panico. Durante un attacco di panico ci si sente morire. È un’esperienza che mette allo scoperto la nostra parte più intima, più vulnerabile e in qualche modo più misteriosa: chi non ne ha mai avuto uno fatica a capire, e chi lo ha provato, spesso, se ne vergogna. Ecco perché Paola ha deciso finalmente di raccontare senza filtri la sua vita, in cui tra successi, amori, amicizie e due splendidi figli si è insinuato il tormento della “paura della paura”. Lo racconta in Dietro le quinte delle mie paure (Piemme) e in diretta Instagram sul profilo del Circolo, martedì 30 giugno ore 18.30, insieme alla giornalista Daniela Lanni.



Mercoledì 1° luglio

Ore 18.30 | A una certa ora di un dato giorno (La nave di Teseo)

Con Mariantonia Avati e Titta Fiore

Emma è sposata con Luca, hanno un figlio, una vita apparentemente normale. Insieme Emma e Luca sono convinti di poter superare ogni cosa, di poter salvare l’altro dalle sue fragilità, di costituire un nucleo inscalfibile, rispetto cui ogni altro bisogno verrà meno. Ma il loro matrimonio nasconde un cuore nero che fagocita i sentimenti, i ricordi, le promesse. Mariantonia Avati torna con A una certa ora di un dato giorno (La nave di Teseo), una storia senza sconti e senza paure, un romanzo sensibile e schietto, capace di indagare tutte le sfumature, le contraddizioni dell’animo umano, fino a raccontare la grandezza di cui è capace l’amore, quando, contro tutto e tutti, decide di sopravvivere al dolore. Lo racconta mercoledì 1° luglio, ore 18.30, in diretta Facebook sulla pagina del Circolo dei lettori, insieme a Titta Fiore.