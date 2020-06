Ancora un incendio a "I Viali" di Nichelino, cantine allagate a Moncalieri dopo la forte pioggia del pomeriggio

La cintura sud di Torino è stata colpita da un nuovo violento nubifragio nel pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, ma dopo la grandine e le strade invase dall'acqua, con diversi sottopassi chiusi di dieci giorni fa, stavolta tutto si è risolto senza particolari problemi.

A Moncalieri ci sono state alcune cantine allagate, ma la viabilità non ha subito conseguenze, mentre a Nichelino ci sono stati alcuni alberi caduti, senza però che siano stati causati danni ad auto o persone. In serata, però, si è sviluppato un rogo sopra il Carrefour del centro commerciale 'I Viali', già vittima di un grosso incendio la mattina del 22 aprile scorso, che aveva prodotto la chiusura del centro per alcuni giorni.

Stasera, invece, sono andati a fuoco alcuni pannelli fotovoltaici, ma l'immediato intervento di due squadre dei pompieri Fuoco ha portato all'immediato spegimento dell'incendio. Per sciurezza, sono stati fatti evacuare clienti e personale del centro commerciale. Sul posto anche i carabinieri e anche una squadra del nucleo Nbcr, per controllare che non vi fosse stata fuoriuscita di gas o sostanze pericolose.