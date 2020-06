La Nuova BMW M5 Competition unisce in maniera ineccepibile la sportività tipicamente M con il comfort e l’eleganza di una berlina business. Con una potenza massima di 625 CV (460 kW) e un assetto tarato per massima performance la Nuova BMW M5 Competition con M xDrive è chiaramente leader nelle prestazioni. La berlina sportiva ad alte prestazioni sottolinea questa caratteristica con diversi elementi di design in nero lucido. Oltre ad un M xDrive tarato per massima trazione e dinamica. Completa il gruppo la Nuova BMW M550i xDrive Berlina: l’atletica BMW Serie 5 Berlina eroga 530 CV (390 kW) e convince per una combinazione particolarmente bilanciata tra sportività, comfort ed efficienza.

La peculiarità del design nel frontale della Nuova BMW M5 Competition consiste nel nuovo doppio rene M con cornice monoblocco in nero lucido. I doppi listelli in 3D in nero lucido e i logo nero M5 Competition completano il design d'effetto, perfezionato dinamicamente dai nuovi gruppi ottici di nuova concezioni che fluiscono verso la calandra a doppio rene. In combinazione con la grembialatura anteriore rielaborata con presa d'aria centrale ad intreccio tridimensionale e due grandi condotti d'aria laterali, il potenziale prestazionale della Nuova BMW M5 Competition diventa subito evidente. Il design del posteriore aggiornato si evidenzia con gruppi ottici tridimensionali e un potente fascione posteriore con due terminali di scarico doppi nel tipico design M. L’eccezionale atleticità della vettura si riflette anche nel cockpit orientato al guidatore: dal volante in pelle M al nuovo Control Display da 12,3” fino ai sedili multifunzione M con logo M5 illuminato, gli interni sono tanto sportivi quanto esclusivi.

Il motore benzina BMW M TwinPower Turbo a 8 cilindri della Nuova BMW M5 Competition è il propulsore più potente mai sviluppato da BMW M GmbH per una vettura di serie. Il propulsore da 460 kW (625 CV) da 4,4 litri convince per la sua risposta diretta e rapida, le caratteristiche di potenza lineari e la coppia costantemente elevata anche a bassi regimi. Dotato di iniezione diretta ad alta pressione, due turbocompressori TwinScroll altamente dinamici e un collettore di scarico che copre l'intera bancata cilindri, il propulsore ad alte prestazioni con peso ottimizzato non lascia dubbi sia su strada che in pista: 750 Nm di coppia, da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e in 10,8 secondi da 0 a 200 km/h.