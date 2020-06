La Juve guarda oltre questa stagione, Buffon e Chiellini prolungano fino al giugno 2021

La Juve guarda già oltre l'orizzonte di questa stagione e, dopo l'ingaggio del brasiliano Arthur (dal Barcellona, con Pjanic destinato in bluagrana), ha rinnovato i contratti di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini fino al 30 giugno 2021.

Per entrambi è arrivata la firma per un'altra stagione: Il portierone continuerà a giocare e ad indossare la maglia bianconera anche a 43 anni compiuti, mentre 'Chiello' con questo prolungamento dimostra di aver messo alle spalle ogni problema dovuto all'infortunio dello scorso agosto: sarà ancora lui il capitano della Vecchia Signora nella prossima stagione.

"Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Bianconeri da sempre. Per sempre", si legge sul comunicato ufficiale apparso sul sito del club.