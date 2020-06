Sagat con il bilancio sociale conferma l'impegno verso la comunità: distribuiti oltre 53 milioni di euro

Nei giorni scorsi è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo SAGAT, Società di gestione dell’Aeroporto di Torino, il Bilancio Sociale 2019. La pubblicazione, giunta alla sua sesta edizione, illustra i principali risultati raggiunti in termini di impatto economico, qualità percepita e tutela ambientale.

Redatto secondo la metodologia Metodo Piemonte, il rapporto mette in luce i seguenti risultati:

- Impatto economico: il valore economico distribuito dal Gruppo SAGAT nel 2019 è stato pari a 53,75 milioni di euro, a fronte di un valore economico creato pari a 74,45 milioni di euro; il totale degli investimenti del Gruppo è ammontato a 10,87 milioni di euro in opere infrastrutturali ed impiantistiche.

- Qualità percepita: la soddisfazione complessiva, determinata secondo il sistema di monitoraggio di qualità ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è stata pari al 99,5%; secondo il benchmark internazionale ASQ di ACI-Airport Council International l’indice Airport Service Quality di Torino Airport nel 2019 è stato pari a 3,96 (su una scala di punteggi da 1 a 5), in aumento del +2,59% sui dati del 2018; l’insieme delle attività svolte nel 2019 per il miglioramento della customer experience hanno portato l’Aeroporto di Torino a ricevere nel 2020 la certificazione Airport Customer Experience Accreditation di ACI World al Livello 1.

- Tutela ambientale: l’Aeroporto di Torino ha ottenuto la certificazione ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 del Sistema integrato di Gestione Salute Sicurezza e Ambiente e la certificazione energetica ISO 50001:2011; allo scalo è stato rinnovato l’accreditamento al Livello1-Mapping del programma internazionale Airport Carbon Accreditation; l’Aeroporto di Torino ha aderito al programma NetZero 2050 di ACI Europe, che si pone l’obiettivo di raggiungere le ‘emissioni zero’ entro trent’anni.

L’impegno verso la comunità è proseguito sin dall’inizio del 2020, anche per far fronte all’emergenza Covid-19.

Il Gruppo SAGAT ha donato generi alimentari a favore di persone in difficoltà economiche dei Comuni limitrofi di San Maurizio Canavese e di San Francesco al Campo, per un totale di oltre 600 borse spesa, grazie anche alla collaborazione con Codé CRAI Ovest, presente con un punto vendita presso l’Aeroporto.

Inoltre SAGAT ha sostenuto la didattica a distanza, fornendo all’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese dispositivi informatici dedicati agli alunni.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha commentato: “La responsabilità verso la comunità di riferimento è uno dei pilastri su cui si fonda l’azione dell’Aeroporto di Torino. Il nostro ruolo di volano socioeconomico per il territorio e di azienda che fornisce servizi di utilità pubblica implica necessariamente un’attenzione verso tutti. È per questo che al modello Business to Consumer (B2C), che guarda ai passeggeri, e Business to Business (B2B), che si rivolge ai nostri partner commerciali, affianchiamo ora la nuova visione B2P, Business to People: operiamo con lo scopo di generare valore per ogni singolo componente della collettività.

Il concreto impegno della Società è riconfermato anche nell’anno in corso, in cui, nonostante il sostanziale azzeramento dei ricavi registrato negli ultimi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19 e attingendo da una quota dei risparmi indiretti derivanti dal periodo di lockdown, abbiamo comunque deciso di sostenere i territori limitrofi con iniziative a supporto dei reali bisogni delle famiglie”.