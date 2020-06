Una "piantina del sorriso" in dono agli anziani di Torino

La “piantina del sorriso” in dono agli anziani di Torino. E’ questo il senso dell’iniziativa “Un fiore per te” messa in campo dalla Cooperativa Sociale Zenith, che ha deciso di donare una kalanchoe ha tutti gli over 65, di cui prendersi cura nel periodo della ripartenza.

“Questo gesto, -spiegano - vuole essere simbolo di rinascita e vicinanza alla fascia della popolazione che più duramente è stata toccata dall’emergenza COVID-19”.

Il servizio continuerà fino all’esaurimento delle scorte e prevederà la consegna a domicilio nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza vigenti. Insieme alla piantina vengono consegnate le istruzioni per prendersene cura nel tempo. Per fare richiesta occorre compilare il form presente alla pagina www.prometeozenith.it/un-fioreper-te. Per maggiori informazioni contattare il numero 3666711794