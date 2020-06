Manca il numero legale, la Sala Rossa "chiude" in anticipo. Pd e Moderati all'attacco: "Maggioranza di Appendino non esiste più"

"Oggi, per l'ennesima volta, - commenta l'esponente dem - il M5S non ha avuto il numero legale. Stavolta la cosa davvero scandalosa è che i grillini non riescono a tenerlo neanche stando comodamente sul loro divano di casa in teleconferenza".

"Che finisca solo questa agonia per Torino e che si possa far ripartire una città immobile" conclude Lo Russo. Sulla stessa linea il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, che aggiunge: "questa maggioranza, tra assenze e astensioni politiche, non esiste più. Questa Amministrazione non ha più nulla di buono e di utile da dare a questa città: speriamo che i prossimi 12 mesi passino in fretta".