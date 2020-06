Come sarà il ritorno a scuola? Se ne parla online con l'associazione Manzoni Peolpe

Nel momento cruciale per la definizione delle modalità di ripartenza della scuola a settembre, una tavola rotonda per analizzare il periodo appena concluso e delineare possibili scenari per il prossimo futuro.

E' questo il fulcro dell'incontro virtuale "Ritorno a scuola" organizzato dall'associazione Manzoni People venerdì 3 luglio alle ore 17.30, in dirette su YouTube.

Parteciperanno Lorenza Patriarca, dirigente dell'Istituto Comprensivo "Niccolò Tommaseo", l'ex dirigente della "Manzoni" Elisabetta Tundo e l'attuale Fiorella Gaddò, più Chiara Lucchini dell'Urban Center della Città di Torino. Modera Ernesto Filoni.