Movida, la pedonalizzazione serale di Lungo Po Cadorna proseguirà per altri due weekend: chiusura posticipata alle 18.30

La pedonalizzazione serale di Lungo Po Cadorna, sperimentata nelle scorse settimane, proseguirà per altri due weekend: la decisione è arrivata ieri dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Torino Claudio Palomba.

L'unica novità sostanziale riguarda la posticipazione dell'orario di chiusura, aggiornato alle 18.30 per consentire un miglior decongestionamento del traffico pomeridiano nel centro città. Domenica 19 luglio, invece, verrà riproposta una notte bianca con negozi e locali aperti fino a tarda serata.

Nel corso della riunione è emersa, dal presidente della Circoscrizione 1 Massimo Guerrini, anche la proposta di una progettazione a lungo termine: “Il giudizio su queste prime settimane di sperimentazione – spiega – è leggermente positivo, nonostante i problemi di traffico. L'idea per il futuro è quella di creare un piano d'ambito per far sì che in zona si insedino, oltre a locali di somministrazione, attività commerciali di diverso tipo in grado di attrarre altre tipologie di pubblico”.

Il presupposto fondamentale è proprio quello di diversificare le presenze nella zona di Piazza Vittorio e vie limitrofe: “La notte bianca del 19 - aggiunge – sarà una prima grande prova: se funzionerà bene, significa che la direzione è quella giusta".

"Il tentativo è quello di cambiare l'anima e la vocazione di quella zona portando persone con caratteristiche e gusti differenti. Una visione che potrebbe sposarsi perfettamente anche con i nuovi Murazzi”.