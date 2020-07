Collegno, si rompe una tubatura: strade allagate nella zona di corso Francia

A rilanciare l'allarme, sui social, è stato addirittura il sindaco Francesco Casciano: a causa di un guasto, nella tarda serata di ieri, si è creato un importante allagamento a Collegno nella zona di corso Francia, nell'area tra corso Pastrengo e via Torino.

Ancora da chiarire con esattezza le cause, ma lo stesso Comune sostiene possa essersi trattato "di un guasto alle condutture, presumibilmente relativo ai lavori per il prolungamento della Metropolitana".



Una situazione simile, a Torino, si è verificata nella serata di domenica in corso Casale, quando una tubatura ha letteralmente allagato la strada all'altezza del Parco Michelotti dove una volta c'era lo zoo.