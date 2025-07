Cospito, al via il processo per il corteo del 2023 che fece danni per oltre 670mila euro alla città: 19 gli imputati

Sono diciannove le persone coinvolte come imputati nel processo che ha preso il via a Torino in queste ore. Si tratta di alcuni dei partecipanti della manifestazione che, nel marzo di due anni fa (era il 2023), fu organizzato in segno di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, anarchico sottoposto al 41 bis e che in quel periodo stava facendo lo sciopero della fame.



Il corteo, però, ebbe degli eccessi che portarono a danni che l'accusa quantifica in oltre 670mila euro: alcuni dei partecipanti alla manifestazione, infatti, se la presero con cassonetti dell'immondizia, ma anche negozi, istituti bancari, così come automobili parcheggiate.