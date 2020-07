Concertino dal Balconcino, artisti esclusi da bando comunale: "Siamo scomodi, non c'é altra spiegazione"

"É il primo bando che riguarda i cortili cittadini, ci sentiamo un po' gli apripista di questa tendenza e restarne esclusi è assurdo". Cosí Daria Spada, ideatrice insieme al compagno Maksim Cristan del Concertino dal Balconcino, spettacolo che si tiene ogni domenica, dalle 17 alle 18, dal balcone di casa dei due artisti, nel cuore del Quadrilatero romano di Torino. Entrambi sono imputati a Torino per "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", inchiesta della Procura nata da un esposto e da numerose segnalazioni presentate dal vecchio amministratore di condominio che, fra le altre cose, aveva messo in dubbio la stabilità del balcone su cui si esibiscono gli artisti, subito messo in sicurezza.

"Attendevamo con grande speranza questo unico bando finalmente dedicato a noi artisti "Cortili ad Arte" - spiega Daria - ma con altrettanta esasperazione scopriamo che siamo stati esclusi ancor prima di poter partecipare. Il bando è stato emesso dalla Fondazione Contrada Torino Onlus ed è aperto a tutti eccetto a due categorie, "soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici" e "soggetti che abbiano pendenze penali in corso". Noi siamo i secondi".

In effetti nell'avviso si legge che non possono partecipare "soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici; soggetti che abbiano pendenze penali in corso, con particolare riferimento a danni contro il patrimonio pubblico, salvo deroghe o sospensioni previste dalle leggi vigenti".

"Clausole decisamente inusuali nei bandi per artisti - aggiunge Daria - mai applicate prima nei bandi della Fondazione Contrada Onlus. Ci chiediamo per quale motivo hanno avuto l'esigenza di inserire questi due unici impedimenti. La seconda è molto più chiara e alquanto clamorosa in uno stato democratico e garantista, cioè l'impedimento di partecipazione a "soggetti con pendenze penali in corso. Sul nostro Balconcino abbiamo ospitato in dieci anni oltre mille artisti del nostro territorio torinese e gli unici che ci risultano con pendenze penali in corso siamo noi. Cioè la sindaca Chiara Appendino, con pendenze penali in corso per i fatti di piazza San Carlo, può tranquillamente continuare a lavorare e noi non possiamo cantare in un cortile? Siamo scomodi, non c'è altra spiegazione e tutto sommato è una sensazione fighissima".