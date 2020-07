L'assessore Giusta: "Gli artisti del Concertino dal Balconcino potranno partecipare al bando Cortili ad arte"

"Assurdo anche solo pensare a una volontà escludente nei confronti del Concertino dal balconcino". Così l'assessore comunale Marco Giusta, che nel pomeriggio ha chiarito le modalità di accesso al bando "Cortili ad arte" rispondendo così alla richiesta dei due artisti Daria Spada e Maksim Cristan (LEGGI QUI).

"A maggior garanzia dei condomini - spiega Giusta - abbiamo voluto inserire una clausola di esclusione per chi ha fatto danni contro il patrimonio pubblico. Quella clausola a mio avviso non si applica in alcun modo al caso in discussione, avendo loro ricevuto un procedimento d'ufficio in atto per disturbo alla quiete. Per maggior sicurezza faremo comunque una verifica del bando per capire se è necessario un perfezionamento. Anzi, se posso, proprio l'esperienza del Concertino dal balconcino, assieme ad altri progetti, ci ha guidato nell'immaginare l'azione nei cortili. Invito quindi i due artisti, come ho già fatto telefonicamente, a partecipare al bando".