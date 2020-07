Visite per disabili visivi e concerti alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Prima a riaprire tra i musei torinesi dopo il lockdown, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo lancia due interessanti iniziative per il mese di luglio appena iniziato.

Il Dipartimento educativo ha organizzato per domani, giovedì 2, alle ore 17 una speciale visita alla mostra Aletheia, di Berlinde De Bruyckere, dedicata alle persone con disabilità visiva.

Saranno affrontati i temi universali propri del lavoro dell'artista, come il dolore, la memoria, la necessità di superamento e di trasformazione, guidati dalla descrizione e da una mappa tattile appositamente realizzata per orientarsi nello spazio e comprenderlo in assenza di visione.

L'attività terrà conto di particolari accorgimenti che permetteranno a chi parteciperà di fare l'esperienza della visita alla mostra in condizioni di assoluta sicurezza. Per questo motivo, avverrà a museo chiuso e il numero di partecipanti sarà limitato.

La visita è dedicata a persone con disabilità visiva, la cui partecipazione avrà priorità in fase di prenotazione, ma è aperta secondo disponibilità a persone che vorranno bendarsi, o accompagnare persone cieche o bendate.

La partecipazione è gratuita, l'iscrizione è obbligatoria: 011 3797631, 011 3797600 o accessibilita@fsrr.org

Dalla prossima settimana la Fondazione accoglierà la musica dal vivo, con le performance di Paolo Spaccamonti, Stefano Pilia ed Enrico Gabrielli (rispettivamente il 9, il 16 e il 23 luglio, ore 21), per il progetto "This is the room", in dialogo con l'installazione di Berlinde De Bruyckere.

Aletheia diventa così paesaggio acustico e mentale, che espande i suoi significati nell'incontro con la sensibilità dei musicisti: le stratificazioni della chitarra di Spaccamonti, le tessiture sonore di Pilia, l'utilizzo innovativo di synth e fiati di Gabrielli. Sprigionando energia dall'incontro con un luogo che, grazie alla sua potenza, ispira e influenza pratiche artistiche trasversali.

La partecipazione è gratuita, esclusivamente su prenotazione: biglietteria@fsrr.org

L'utilizzo della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza sono obbligatori.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Per informazioni: 011-3797631, www.fsrr.org