Lotta alla violenza di genere: parte da Torino la staffetta di "A safe & normal day"

Il 7 luglio parte da Torino " A safe & normal day ": con una staffetta che attraverserà tutte le regioni italiane per la prima campagna di crowdfunding completamente dedicata alle imprese. "Dopo un lockdown dove abbiamo visto le grandi imprese sostenere il sociale con grandi donazioni - spiegano gli organizzatori -, ora la piccola e media impresa lancia una sfida di cui è assoluta protagonista: raccogliere fondiper finanziare l’educazione contro la violenza di genere perché solo grazie alla prevenzione si scongiura l’emergenza".

Promotrici della Campagna saranno APID Torino, CONFAPID e CAFID, di cui fanno parte AIDDA, Confartigianato Donne Impresa Torino e Confagricoltura Donna. I fondi saranno destinati a un originale progetto di SAFE, la prima agenzia di foundraising italiana che ha fatto della valorizzazione del lavoro educativo la propria mission. "A safe and normal day" è dedicato alle scuole secondarie di primo grado.



Adele Tulli e Laura Romano, la regista e la produttrice di Normal, presentato in prima mondiale al Festival di Berlino e nominato da Wired tra i 10 migliori film del 2019, entreranno, insieme a educatrici ed educatori specializzati nell'educazione contro la violenza di genere, in 4 classi di quattro regioni italiane.