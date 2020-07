L'Evergreen Fest si farà: centinaia di artisti al Parco della Tesoriera dal 4 luglio al 16 agosto

Evergreen Fest c'è! La rassegna estiva curata da Tedaca ha dunque superato tutte le verifiche tecniche e porterà al Parco della Tesoriera più di 200 artisti in 45 serate (da sabato 4 luglio a domenica 16 agosto), grazie alla collaborazione con Piemonte dal Vivo, Torino Pride e moltissime altre organizzazioni. Tra i nomi più noti presenti nel cartellone, spiccano le serate talk con Drusilla Foer (lunedì 6 luglio alle 21.30), Vladimir Luxuria (venerdì 10 luglio alle 21.30) e gli Eiffel 65 (domenica 2 agosto alle 21.30), oltre ai consueti appuntamenti tra musica, cinema e teatro.

Si tratta di un grande successo per l'associazione guidata da Simone Schinocca, in un periodo molto difficile per il mondo dell'intrattenimento: “Il fatto di avere già una lunga esperienza alle spalle – sottolinea – ci ha aiutato; noi abbiamo cercato di preservare la formula del festival provando ad applicare tutte le trasformazioni possibili per rispettare le norme anti-Covid e sperimentando nuove strade.”

Il via alla rassegna è anche un segnale importante, sia per la cittadinanza che per la cultura: “In questi mesi di stop – prosegue – abbiamo passato moltissime giornate a sognare l'Evergreen Fest, dandoci l'obiettivo di riuscire a partire: l'apertura di sabato ha un bellissimo significato. Un altro aspetto fondamentale riguarda gli artisti, perché averli sul palco significa anche aiutare le loro famiglie e la sostenibilità del settore.”

Per quanto riguarda il cartellone, oltre ai personaggi già citati, da segnalare anche diverse presenze nostrane, tra cui Bandakadabra, Fran e i Pensieri Molesti e Federico Sirianni: “Il programma – aggiunge ancora Schinocca – è molto vario, ricco di eccellenze del territorio e di chicche meravigliose. La scelta di allungarci fino al 16 agosto è stata strategica, pensata per chi non potrà allontanarsi da Torino per le vacanze.”

Le modalità di accesso all'area saranno, per forza di cose, rivoluzionate: la mascherina sarà obbligatoria, verrà misurata la temperatura corporea a tutti e non sarà possibile stare in piedi. Per facilitare l'afflusso del pubblico, sia nell'area spettacoli che nell'area ristoro, è stato previsto un sistema di prenotazione (disponibile sul sito www.evergreenfest.it e presso un punto informativo appositamente allestito) non obbligatorio ma caldamente consigliato.

Chi, per sopraggiunti limiti di capienza, non riuscirà ad entrare potrà comunque sistemarsi sul prato della Tesoriera: all'info-point si potrà inoltre essere inseriti in una lista d'attesa ed essere avvisati sul proprio smartphone in caso di posti liberi.