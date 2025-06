Meno spifferi ed impianti fotovoltaici. Atc Piemonte lancia un bando per l'efficientamento energetico delle case popolari

144 edifici, suddivisi in 10 lotti, con oltre 4300 alloggi e interi quartieri di edilizia sociale potenzialmente interessati. Sono i numeri dell’avviso pubblico che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha aperto, con l’obiettivo di sollecitare gli operatori economici interessati a presentare proposte per realizzare, attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato con finanza di progetto, iniziative di efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare.

L’avviso si inserisce nella Missione 7 – REPowerEU del PNRR che incentiva gli interventi di efficientamento energetico degli edifici residenziali pubblici, in grado di garantire un incremento dell’efficienza energetica pari o superiore al 30%. Il piano ha una dotazione finanziaria complessiva di 1,38 miliardi di euro prevista dalla Legge di Bilancio 2025, a cui si affiancano le agevolazioni previste dal Conto Termico (che incentiva sempre interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici).

Per partecipare all’avviso pubblico, disponibile sul sito Atc, le società specializzate in servizi energetici (ESCo) hanno tempo fino al 2 settembre, inviando la propria proposta relativa a uno o più lotti in cui è stato diviso il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica dell’Agenzia, a Torino e nella Città metropolitana. Tra gli immobili inseriti figurano interi quartieri popolari tra cui, solo per fare degli esempi, il complesso di corso Grosseto-via Sansovino, quello di corso Taranto-via Mascagni-via Cilea, via Pietro Cossa e, sempre a titolo di esempio, via Biglieri a Torino.

Le proposte per ciascun lotto dovranno avere un valore complessivo non inferiore a 10 e non superiore a 30 milioni di euro. Tra gli interventi che possono essere finanziati ci sono, ad esempio, la sostituzione degli impianti di riscaldamento, l’isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici.

“I tempi imposti dalla normativa nazionale – spiega il Presidente di Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini – sono molto stringenti, tuttavia è nostro dovere fare il possibile, dopo gli interventi già realizzati grazie al Superbonus e al Pnrr, per cogliere quest’ulteriore importante opportunità di efficientamento delle case popolari. Quest’iniziativa, per cui mi auguro ci siano molte manifestazioni d’interesse, si propone di ridurre i consumi energetici degli edifici e, di conseguenza, le spese in bolletta per gli inquilini, valorizzando al tempo stesso il patrimonio immobiliare pubblico”.

Scaduti i termini per la presentazione delle proposte, Atc procederà alla valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Quelli approvati, come previsto dalla normativa, saranno messi a gara e, conclusa la procedura, dovranno presentare la richiesta di contributo entro il mese di aprile 2026.