Chieri-Rivarolo, Sicchiero: "Un altro rinvio per il passaggio di gestione"

“Sulla tratta Chieri-Rivarolo continuano solo a succedersi annunci, e nulla più", attacca il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

"I vertici regionali di Trenitalia, durante l’audizione di questa mattina in Consiglio regionale (II Commissione), hanno annunciato che il passaggio nella gestione da GTT a Trenitalia della linea SMF1 Chieri / Rivarolo / Pont avverrà a gennaio 2021, anziché entro il mese di dicembre 2020, come precedentemente ipotizzato. Un ulteriore rinvio che ci amareggia e preoccupa, perché i pendolari fanno i conti quotidianamente con sconcertanti ritardi e disservizi, che dovranno ancora subire fino al nuovo anno, visto che GTT pare non avere alcun interesse ad apportare migliorie ma sta solo aspettando di passare la mano".

"Un danno non solo per chi usa la Canavesana per lavoro ma per tutti dai territori ‘mal’ serviti da questa linea. Ci auguriamo che non vi siano ulteriori rinvii e che Trenitalia mantenga poi le promesse fatte sulle nuove e moderne carrozze”, conclude Sicchiero.