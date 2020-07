Ivrea, un tavolo sulla mobilità per tutta la conurbazione della città: disagi per l'orario estivo del trasporto pubblico

Organizzato dal Comune di Ivrea e dall’assessore alla Mobilità Giuliano Balzola, si è tenuto nelle scorse ore il tavolo sulla mobilità della conurbazione di Ivrea.

All'incontro, tenutosi in modalità remota, hanno partecipato il presidente dell’Agenzia Mobilità del Piemonte Licia Nigronio, il Portavoce e il il Viceportavoce dell’Area Omogenea 9 Stefano Sertoli e Luigi Sergio Ricca, il Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese Luisa Marchelli, il Direttore di Confindustria Canavese Cristina Ghiringhello, il presidente del CNA di Ivrea e Canavese Nicola Ziano, il direttore di Ascom Monica Bergantin, il direttore di Confesercenti Antonella Pasquale e i rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl e Uil.

In relazione all’entrata in vigore dell’orario estivo del trasporto Pubblico Locale della conurbazione di Ivrea, è stato fatto rilevare che questo è avvenuto senza la concertazione tra concessionaria GTT, Comune capofila e Agenzia. Ciò ha determinato la mancanza di copertura adeguata in alcune fasce orarie su diverse linee.





A tal proposito, l’Agenzia si è fatta carico di organizzare a stretto giro un incontro con GTT e il Comune capofila per rivedere il metodo e i risultati.

La riunione è stata un’occasione per illustrare nei dettagli ai rappresentanti di categoria del territorio il progetto MaaS (Mobility as a Service) che ha l’obiettivo di consentire ai cittadini di utilizzare i mezzi pubblici e non con un sistema di tariffazione omogenea per mezzo e distanze sull’intero territorio regionale. Il progetto è finalizzato, inoltre, a dematerializzare gli abbonamenti tradizionali (Bit 4 MaaS).





Parte da qui il percorso per concretizzare il progetto pilota sull’elettrificazione dei trasporti nell’intera conurbazione con apertura da parte dell’Agenzia ad approfondire e portare avanti il progetto di sperimentazione.

“Sono estremamente soddisfatto di essere riuscito a mettere al tavolo gli attori del territorio e l'Agenzia Mobilità Piemonte per la condivisione di temi estremamente importanti per quello che è il trasporto pubblico locale e gli sviluppi dello stesso a tutto tondo - ha detto Balzola -: trasporto pubblico, sharing e trasporto privato, micromobilità e mobilità dolce. Il tema della mobilità è stato toccato a 360 gradi e la riunione ha visto una uniformità di intenti da parte di tutti i partecipanti.Ritengo di poter dire che questo è un bel punto di partenza che conferma la volontà e la capacità di Ivrea di svolgere un ruolo centrale su temi che riguardano l’intero territorio”.