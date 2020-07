Sanificazione e igienizzazione auto? Oggi più importante che mai

In un habitat piccolo e spesso condiviso da più persone come l’auto l’esigenza di sanificazione e pulizia diventa essenziale. E oggi, in un momento in cui il Covid-19 circola ancora, lo è più che mai.

A ragion di ciò la Fratelli Basile si è dotata di tutti gli strumenti necessari.

Ha innanzitutto inserito l’attività di sanificazione veicoli in visura camerale e si è dotata poi di protocolli specifici rispettando le linee guida di Governo, Regione e Confartigianato Piemonte.

Quando infatti l’auto entra in carrozzeria viene immediatamente sanificata ad ozono da un operatore che utilizza dispositivi di protezione individuale monouso.

Al momento della riconsegna del veicolo ci sarà una seconda sanificazione all’ozono e l’installazione di bollini sulle portiere a garanzia di consegna di un’auto sanificata. Anche in questo caso l’operatore addetto alla sanificazione utilizzerà DPI monouso.

Questo processo riguarda tutte le auto che entrano per riparazioni con fermo tecnico; in caso di pratiche di spot repair, meccanica, gomme, cristalli viene utilizzata una pompa nebulizzante contenente prodotti specifici per la sanificazione all’ingresso e all’uscita dell’auto.

Come già detto in caso di fermo tecnico la sanificazione è gratuita, tuttavia è possibile acquistare i servizi di igienizzazione e sanificazione:

Trattamento con igienizzante auto spray presidio medico-chirurgico che elimina germi e batteri

Prezzo per vettura: € 15+iva

Sanificazione auto a ozono un gas che viene rilasciato da un apposito macchinario all’interno dell’auto e disinfetta a fondo plastiche e tessuti. Inoltre, non essendo un gas dannoso, dopo qualche minuto, dopo aver lasciato le portiere aperte per far circolare l’aria, si può tranquillamente rientrare in auto. È lo stesso principio di sanificazione che viene utilizzato nelle strutture ospedaliere.

Prezzo per vettura: € 30+iva

Prendiamoci cura di noi e degli altri con le giuste precauzioni per debellare definitivamente questo virus. E sicuramente la Fratelli Basile può esservi d’aiuto se volete occuparvi della vostra auto.

