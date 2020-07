Nuovo Programma Filiere di Intesa Sanpaolo: 10 miliardi per rilanciare l'economia italiana post emergenza

Intesa Sanpaolo sin dall'inizio dell'emergenza Covid-19 ha lanciato diverse iniziative per supportare le imprese di ogni settore e dimensione e intende ora contribuire con nuovi strumenti a supportare e rilanciare l'economia italiana nella delicata fase di "ripartenza" che il paese deve affrontare rinnovando il proprio Programma Filiere con un progetto dedicato a valorizzare le intere filiere produttive.





Queste infatti, propulsore indispensabile per il Sistema Italia e cuore del nostro sistema economico e produttivo, garantiscono lo sviluppo sostenibile, inclusivo e d’eccellenza favorendo occupazione e investimenti. Accanto alle grandi aziende del Made in Italy ci sono migliaia di fornitori italiani che contribuiscono alla realizzazione dei loro prodotti e ne costituiscono la Filiera produttiva, orgoglio del nostro paese. In questo eccezionale momento storico Intesa Sanpaolo potenzia il Programma Sviluppo Filiere rivolgendosi a 2.500 Filiere italiane ad altissimo potenziale per il nostro Paese, appartenenti a tutti i settori produttivi e distribuite sull’intero territorio nazionale, con un indotto generato per circa 300 miliardi di euro: ad esse sarà destinato il nuovo plafond di 10 miliardi di euro di nuovo credito.

In un mercato composto da tante aziende di piccole dimensioni e in un contesto di difficoltà come quello attuale, il rapporto di filiera strategico tra leader della filiera e propri fornitori può diventare infatti uno straordinario moltiplicatore e facilitatore per l’accesso al credito da parte delle imprese minori, facendo leva sulla forza e solidità dei "champions del Made in Italy" che possono far beneficiare i loro fornitori del proprio profilo di credito.





Da diversi anni infatti Intesa Sanpaolo è in prima linea nel supportare le imprese italiane con il Programma Sviluppo Filiere che, dal suo avvio a fine 2015, ha coinvolto circa 700 capi-filiera, con i loro 16.000 fornitori collegati e un giro di affari di circa 70 miliardi di euro.

La Divisione Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo e la Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese sono fortemente impegnate per il successo dell'iniziativa, che mira a facilitare la connessione tra le grandi imprese Corporate (capo-filiere) e le PMI loro fornitrici, facilitando una gestione integrata e a 360° di tutto il sistema produttivo italiano.





Alcune delle importanti novità previste nell'ambito del Programma:

• sostegno del ciclo finanziario delle forniture tramite Confirming, piattaforma

completamente digitale di finanza di filiera di Intesa Sanpaolo che consente ai

fornitori dei capo-filiera di ottenere liquidità immediata, smobilizzando direttamente

online i propri crediti, con una formula rivista e rinnovata. In questo ambito, viene

introdotta la possibilità per i capo-filiera di allungare i termini di pagamento con il

credito di fornitura, generando un vantaggio di liquidità complessivo per la filiera

stessa;

• partnership con Fintech leader di mercato per integrare l'offerta di Supply Chain

Finance con soluzioni innovative come il Dynamic Discouting, un servizio che

consente, ai grandi buyer che hanno eccesso di liquidità, di proporre ai propri

fornitori il pagamento anticipato delle fatture a fronte di uno sconto sul prezzo

pattuito a suo tempo, con un meccanismo facile, web based, e che aggiorna

automaticamente la contabilità;

• supporto agli investimenti della Filiera, con finanziamenti a medio-lungo termine e

possibilità di accesso alle agevolazioni governative legate al Covid-19, in ottica di

rilancio del sistema economico;

• riconoscimento migliorativo del profilo di rischio attraverso la valorizzazione della

Filiera e del leader di Filiera;

• accesso al credito dedicato ai partecipanti al Programma.



"Il nostro nuovo Programma Filiere è elemento di ulteriore vicinanza ai nostri clienti, che contano circa un milione di imprese e microimprese di cui 250mila pmi", dichiara Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "La versatilità e l'esperienza di un grande operatore come Intesa Sanpaolo è in grado di potenziare, sviluppare e modulare la propria offerta a supporto dell'intera filiera fino a garantirne il più piccolo fornitore, come dimostrano i 700 contratti di filiera supportati nel corso del Programma. Oggi più che mai, sono necessari strumenti facilmente accessibili, efficaci e immediati da parte della banca e il plafond da 10 miliardi che destiniamo alle Filiere è il segno tangibile della nostra fiducia nella ripresa compatta del sistema".