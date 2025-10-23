Cavoretto: Lei Beauty Room e Petit Cafè tra benessere e gusto

Il quartiere di Cavoretto a Torino si arricchisce di un nuovo polo dedicato alla cura della persona e al piacere del palato. Recentemente è stato inaugurato Lei Beauty Room, un centro estetico e di benessere che promette trattamenti all'avanguardia, affiancato dal vicino Petit Cafè, pronto ad accogliere i clienti con proposte gastronomiche di qualità, dalla colazione all'apericena.

Lei Beauty Room: un rifugio di bellezza e professionalità

Il cuore della novità è il centro estetico, gestito da Tania, che ha illustrato con entusiasmo i servizi offerti durante l'evento di apertura. Lei Beauty Room si posiziona come un vero e proprio santuario della bellezza, focalizzato su un'ampia gamma di trattamenti.

Come spiegato dalla titolare, il centro si distingue per:

Trattamenti viso e corpo: un focus è posto sui trattamenti specifici per viso e corpo, pensati per il benessere e la rigenerazione della pelle, con un'attenzione particolare all'uso di prodotti di alta qualità, come quelli mostrati in esposizione.

L’invito di Tania: "Vi invitiamo di venire a provare e di trovare benessere nel nostro centro estetico," sottolineando l'obiettivo di offrire un'esperienza completa e rigenerante per ogni cliente.

Il gusto del Petit Cafè

A pochi passi dal centro benessere, il Petit Cafè, rappresentato da Olga, completa l'offerta del polo di Cavoretto. Il locale si presenta come il luogo ideale per una pausa di gusto, estendendo la filosofia di cura e attenzione anche alla sfera alimentare.

Olga ha descritto i servizi del Petit Cafè:

Ampia offerta gastronomica: il cafè propone un menù che copre l'intera giornata, dalla colazione al pranzo, dalla merenda all'aperitivo e persino la cena.

il cafè propone un menù che copre l'intera giornata, dalla colazione al pranzo, dalla merenda all'aperitivo e persino la cena. Qualità dei prodotti: Olga ci tiene ad evidenziare l'impiego di “prodotti di alta qualità," a garanzia di un'esperienza culinaria soddisfacente.

L'abbinamento di un centro benessere con un cafè che pone l'accento sulla qualità è una formula vincente, che permette ai residenti e ai visitatori di Cavoretto di conciliare la ricerca di bellezza e relax con il piacere della buona tavola.

L'inaugurazione ha rappresentato un successo, unendo i due ambiti in un evento che celebra il benessere in tutte le sue forme, dalla cura estetica al gusto. Lei Beauty Room e Petit Cafè sono ora pronti ad accogliere il pubblico, offrendo un'oasi di benessere e sapori nel cuore del quartiere.

Lei Beauty Room si trova in Via alla Parrocchia 4/c a Cavoretto, Torino su Instagram segui @lei_beauty_room_

