Il musical "My fair lady" approda alla Palazzina di Caccia di Supinigi

Per la rassegna "Musical a Corte" nel Cortile d'Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi (organizzata da Reverse Agency in collaborazione con STM – Scuola del Teatro Musicale di Novara e Fondazione Ordine Mauriziano) va in scena domenica 5 luglio, alle ore 19, il celeberrimo "My fair lady", tratto dall'opera teatrale di George Bernard Shaw Pigmalione (1913).

La storia indimenticabile della rozza fioraia cockney Eliza Doolittle che prende lezioni dal fonetista borghese Henry Higgins, per poter diventare una vera signora e aprire un negozio tutto suo.

In scena Silvia Testoni (soprano), Stefano Colli (baritono) e Marco Ghilarducci al pianoforte. Il costo del biglietto sarà ridotto di 5 euro (25 euro intero; 20 euro ridotto), perché, a causa delle restrizioni imposte per contrastare l’epidemia, non è possibile abbinare al concerto l’aperitivo.

I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date. Chi ha già il biglietto, inoltre, riceverà un voucher di 5 euro spendibile a detrazione per uno spettacolo della prossima stagione del Teatro Superga.

I biglietti saranno acquistabili online sul sito Ticketone.

La biglietteria sarà aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 18 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.