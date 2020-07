L'estate giovane del Cap100, tra live unplugged, radio e cortometraggi

Entra nel vivo la programmazione estiva "This must be the place" del Cap10100, uno dei ventidue punti verdi selezionati dal Comune di Torino per ospitare eventi e spettacoli fino al mese di settembre.

Nel cortile di corso Moncalieri 18 prende il via questa sera un ricco cartellone di live unplugged con il giovane cantautore torinese Leandro. A seguire, Cacao Mental il 17 e Francesco Di Bella il 23. Nel foyer spazio, invece, al teatro, alle performance e ai reading: domani, 3 luglio, Federico Sirianni con "Raccontando i giganti" omaggerà Fabrizio De André, e tornerà poi il 24 luglio spaziando nell'universo di songwriters come Tom Waits, Leonard Cohen, Johnny Cash e molti altri; l'8 Massimiliano Loizzi (Terzo segreto di satira) porta un monologo di stand up comedy tratto dal romanzo "Maledetta Primavera" di Massimiliano Loizzi; il 9, in collaborazione con We Reading, Stefano Andreoli/Spinoza.it presenta "Da Umberto Eco a Fantozzi", dando voce a un'esilarante raccolta di frammenti di umorismo di ogni epoca.

Novità del foyer, dal giovedì al sabato, "Short on the water", rassegna di cortometraggi realizzata dalla Compagnia GenoveseBeltramo, ultima new entry tra le realtà residenti al Cap10100, in collaborazione con Il Centro Nazionale del Cortometraggio/Italian Short Film Center: si comincia questa sera, alle 22.30, con il corto di Savino Genovese "L'uomo che voleva uscire di casa".

Il 16 tornerà il format enoico "This must be the wine", in collaborazione con Marco Arturi, l'appuntamento legato alla cultura e filosofia del terroir in cui artigiani vignaioli si raccontano e raccontano le storie dei propri vini.

Tutti i sabati, infine, largo alle radio: il 4 luglio Hot Block Radio con "Back to school", verso le origini dell'hip hop e del funk fino a giungere alla nuova scuola; l'11 Zainet e il 18 Urban The Best.

Tutti i mercoledì l'appuntamento è con "Dischi Brillantina", aperitivi a suon di jazz, funky, soul, disco, hip hop.