Nelle residenze sabaude di Torino e Venaria i più piccoli scoprono il teatro

I giardini delle residenze sabaude diventano per la prima volti centri estivi per ragazzi, animandosi di storia e tecniche del teatro. Succede al Palazzo Reale di Torino e alla Reggia di Venaria, con la collaborazione di CoopCulture e della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, che offrono ai giovani partecipanti ai corsi un incontro di avvicinamento all'affascinante e misterioso mondo della recitazione, in una splendida cornice architettonica.

Protagonista dell'iniziativa sarà la commistione tra le arti, affiancando all’attività scenica e musicale la visita agli edifici storici, e approfondendo così il rapporto con l’arte, il paesaggio e l'evoluzione storica del luogo.

Ogni venerdì alle ore 13, ciascun iscritto avrà la possibilità di invitare fino a due famigliari ad assistere a una visita teatrale in una sala dei Musei Reali e della Reggia di Venaria, in cui i ragazzi stessi, accompagnati dalle guide e dagli animatori, saranno i protagonisti.

Alla Casa del Teatro, nel frattempo, per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, continua l'esperienza di "Estate in scena". Con l’aiuto degli artisti della Fondazione TRG Onlus, i giovani partecipanti esploreranno il mondo delle fiabe della tradizione, i grandi classici della letteratura per ragazzi e la narrativa contemporanea con giochi, animazioni e laboratori teatrali (tecniche di recitazione, scenografia, drammaturgia, musica) fino alla video registrazione, ogni venerdì, di un breve spettacolo.

Per i ragazzi dai 14 ai 17, è stato invece studiato il programma "Teatralmente", per apprendere gli elementi base dell’espressione corporea, della dizione, dello stare in scena, della capacità di narrazione e di improvvisazione. Al teatro sarà affiancato anche l’utilizzo del video, e verranno affrontate alcune tecniche utili al montaggio di un video auto-prodotto.