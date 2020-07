Magliano (Moderati): "Telecamere in corso Principe Oddone, premiati i miei sforzi"

"Da oggi corso Principe Oddone è più sicuro. Dopo anni di impegno e di battaglie sul tema, sono state finalmente collocate due telecamere contro lo spaccio", sottolinea Silvio Magliano , capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino.

"Ancora nulla di fatto, invece, per quanto riguarda il presidio fisso interforze: un baluardo contro degrado, insicurezza e criminalità da me richiesto con una mozione approvata ad aprile 2019 ad ampia maggioranza. Potrebbero bastare anche pochi mesi di presidio per porre fine ai problemi di insicurezza. Da anni la presenza della criminalità non conosce, in zona, né stagioni né orari".

"Una costante ormai intollerabile in un quartiere oggetto di un importante investimento urbanistico, presso il quale un analogo investimento sulla tenuta sociale non è più rinviabile", conclude Magliano.