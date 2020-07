Palestra dell’Amaldi-Sraffa, Città metropolitana propone un’intesa al Comune di Orbassano

È la condivisione di un protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Torino e la Città di Orbassano la soluzione proposta dal consigliere metropolitano con delega ai lavori pubblici Fabio Bianco al sindaco Cinzia Maria Bosso per far ottenere alla palestra del complesso scolastico Amaldi Sraffa l’autorizzazione necessaria affinché la struttura possa essere utilizzata anche dalle associazioni sportive del territorio per gare e competizioni con la presenza del pubblico sugli spalti.

L’accordo consentirebbe alla Città di Orbassano di intervenire sull’immobile, di proprietà della Città metropolitana di Torino, per completare - con risorse economiche proprie - gli interventi già in gran parte effettuati dalla stessa Città metropolitana, e integrarli con le opere necessarie per ottenere l’agibilità pubblica. Negli ultimi due anni, infatti, sono stati consistenti i lavori manutentivi nella palestra dell’Amaldi Sraffa: rifacimento del pavimento sportivo, adeguamento delle attrezzature, tinteggiatura, sostituzione del parapetto degli spalti, sostituzione dei serramenti e loro elettrificazione, più la manutenzione della copertura di una seconda palestra.