Il Museo del Cinema rende omaggio al maestro Ennio Morricone

Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio al Maestro Ennio Morricone proponendo da oggi, dalle ore 18.30 alle ore 19.30 e fino al 20 luglio, la diffusione delle sue musiche più famose nella zona pedonale antistante la Mole Antonelliana.

Premio Oscar alla carriera nel 2007, Morricone ha composto alcune delle colonne sonore più famose della storia del cinema mondiale di tutti i tempi, creando un legame indissolubile tra immagini e musica.

L'iniziativa fa parte di ‘Torino Città del Cinema 2020’, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino.

Questo il cordoglio della Regione Piemonte, espresso attraverso le parole dell'assessore alla Cultura Vittoria Poggio: "Ennio Morricone, il Maestro, ci ha lasciato. Una straordinaria melodia giunta alla sua ultima, più importante e dolorosa nota, all’acuto finale, dove tutto sembra spegnersi e tacere per sempre e nel quale trova compimento e soluzione la sua intera opera sinfonica ed esistenziale".

“Tutto Il mondo della cultura italiana è profondamente scosso e piange l’improvvisa scomparsa del Maestro Morricone. Una figura di eccezionale, indiscutibile, incredibile e meravigliosa levatura umana e artistica, apprezzata e premiata con grandi riconoscimenti internazionali in tutto il mondo nel corso della sua lunga e operosa vita tanto per la genialità artistica che sapeva esprimere e donare nella sua multiforme professionalità, in veste di musicista, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore, quanto per la sua proverbiale umiltà, un ulteriore segno e sigillo di raffinata sensibilità e grandezza umana".

"Uno dei suoi meriti più importanti - conclude l’assessore regionale alla Cultura - è certamente quello di aver illustrato in tutto il mondo la bellezza e il valore artistico-culturale dell’Italia e l’indiscusso potere della musica e dell’arte di sensibilizzare i popoli all’armonia e alla pace”.