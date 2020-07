Aveva dato fuoco al capannone di famiglia, a Riva di Chieri, per fare un dispetto al fratello. Per questo motivo un quarantenne è stato condannato in rito abbreviato a due anni e due mesi di carcere. I fatti risalgono al novembre del 2019 e l'uomo non ha ottenuto la sospensione con la condizionale.

Il fratello, nato in seconde notte e la mamma si sono costituite parte civile al processo e hanno ottenuto un riconoscimento del danno morale di 5000 euro