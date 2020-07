Gravissimo incidente ieri sera a Moncalieri. Alle 23.10 circa una moto ha investito una donna di 50 anni che attraversava la strada a piedi, in via Genova 40. Alla guida un uomo di 52, in seguito deceduto al Cto di Torino.

Anche il pedone è stato trasportato in ospedale in codice rosso.