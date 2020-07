Pochi posti sul bus per Mirafiori, operai restano a piedi

Operai di Mirafiori restano a piedi perchè ci sono pochi posti sul bus. E' quanto accaduto questa mattina nel piazzale Lancia di Chivasso, dove i lavoratori si erano radunati per essere portati allo stabilimento Fiat.

La navetta che avrebbe dovuto condurli in fabbrica aveva solo dodici posti disponibili, per il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Nonostante le proteste degli operai, il conducente non ha potuto farli salire tutti a bordo del mezzo. "L'autista - spiegano - ha provato a chiamare la centrale, ma non c'erano altri bus disponibili".

In segno di solidarietà gli altri colleghi hanno deciso di non prendere il mezzo e non presentarsi al lavoro. Il servizio per Mirafiori è gestito da un'azienda privata, che sta cercando di verificare quanto accaduto.