Sfratti, l'allarme dei sindacati: "La Regione si dimentica degli inquilini e non risponde all'emergenza"

"Il 15 maggio scorso, durante una audizione in regione Piemonte sull’emergenza abitativa, l’Assessore alla semplificazione Marrone e la collega al welfare Caucino dichiaravano, che avrebbero anticipato il bando per il sostegno affitti previsto per settembre a giugno, per distribuire contributi fino a 3000 euro a chi rischia di finire in mezzo alla strada. Siamo arrivati ai primi di luglio e non c’è traccia di bandi per dare un aiuto economico alle famiglie in difficoltà a pagare i canoni".



Così i sindacati inquilini, SUNIA, SICET, UNIAT, assieme a CGIL, CISL, UIL, che fin dal mese di aprile hanno ripetutamente sollecitato l’Assessore Caucino a un confronto per individuare il modo migliore per una rapida distribuzione dei fondi, regionali e nazionali, stanziati per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare gli affitti, inutilmente, l’Assessore è assente.