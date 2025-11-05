Regione, via libera alla nuova norma sulle emissioni di ammoniaca nel settore agricolo

La terza Commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, ha dato parere favorevole, a maggioranza, alla proposta di deliberazione che aggiorna le regole per la riduzione delle emissioni di ammoniaca prodotte dal settore agricolo, già approvate nei giorni scorsi anche dalla Commissione Ambiente.
Il testo, presentato dallo stesso presidente Sacchetto, introduce misure più flessibili per le aziende. In particolare, quelle che avvieranno i lavori di adeguamento degli impianti entro il 1 gennaio 2026 potranno beneficiare di una eventuale proroga per completare gli interventi.
La nuova disciplina apre inoltre alla possibilità di adottare soluzioni tecnologiche alternative e innovative - come coperture mobili, additivi enzimatici o sistemi integrati - a condizione che garantiscano risultati equivalenti nella riduzione delle emissioni. Il provvedimento prevede infine una semplificazione delle procedure, con meno vincoli nella fase di comunicazione preventiva.