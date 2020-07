Addio alla Gelateria Popolare del Balon: “La parentesi torinese è chiusa, vorrei riaprire in Calabria”

"Ciao a tutti, siamo ai saluti: la Gelateria Popolare, alla fine di quest'anno, concluderà la sua breve e intensa avventura": questo annuncio, pubblicato su Facebook lunedì, ha lasciato sgomenti i sostenitori di uno dei punti di ritrovo più frequentati e apprezzati del Balon.

Alcuni hanno pensato a uno scherzo, come nello stile social della Popolare, ma in questo caso non è stato così: la chiusura è stata confermata dallo stesso titolare Maurizio De Vecchi: "Considero – ha spiegato - questa esperienza come conclusa, non ho più voglia né energie da metterci, la parentesi è chiusa. Sono stati 13 anni intensi e faticosi, ricchi di soddisfazioni e amicizie, con tutte le difficoltà del caso ma non ho più nulla da dare al quartiere e il quartiere non ha più nulla da darmi".

Ed è stata proprio l'ostilità di una parte dei residenti a spingere De Vecchi a chiudere. Come non ricordare, ad esempio, l'episodio degli insulti ricevuti a inizio 2020, in grado di generare la solidarietà di migliaia di persone: "La decisione – ha proseguito - è maturata nel tempo con tutta la serenità del caso anche se, come sempre, la goccia che ha fatto traboccare il vaso c'è stata: i riscontri positivi non mi bastano più, sinceramente mi chiedo cosa abbia fatto ai tanti commercianti che non mi salutano o si girano dall'altra parte quando mi vedono. A proposito, sono curioso di capire cosa verrà detto a chi ha promosso la nuova pedonalizzazione in Via Borgo Dora".

A questo si sono aggiunte alcune criticità: "Dopo esserci esposti economicamente – ha aggiunto - per il trasloco in Via Mameli è arrivato il Covid-19: avrei voluto restare qui per altri 15 anni prima di trasferirmi in campagna ma, vista l'incertezza sul futuro, ho scelto di anticipare la conclusione di questa bellissima esperienza. Al momento ci sono alcune trattative in corso: a chi subentrerà suggerirò di fare qualcosa di diverso dalla Popolare, locale nato e cresciuto in modo spontaneo come realtà di quartiere. A loro chiederò, inoltre, di assumere la mia collaboratrice Elisa, risorsa enorme e grande conoscitrice di Borgo Dora in grado di dare una sorta di continuità con il passato".

La Gelateria Popolare cesserà di esistere a Torino ma potrebbe presto trovare una nuova casa in un contesto completamente opposto: "Le mie competenze sono queste – ha concluso De Vecchi – e potrei riaprirla da qualche altra parte. A proposito vorrei trasferirmi in Calabria, in un luogo meno urbanizzato e a contatto con la natura: era il mio progetto per il fine vita ma anticiperò un po' i tempi".