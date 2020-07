All'Hotel Ariston, Imperia 5=3: una formula creata per evitare code sull'autostrada ai turisti

L'Hotel Ariston, Imperia, con una magnifica vista sul mare, offre ai suoi clienti un soggiormo all'insegna del relax. Ubicato in una posizione strategica a Porto Maurizio, a metà strada tra le spiagge e il borgo storico del Parasio, peraltro, comodamente raggiungibili a piedi, mette a disposizione della clientela camere luminose con vista, colazione sulla terrazza, Wi-Fi gratuito, parcheggio e molto altro ancora. La vicinanza a bellissimi borghi dell'entroterra ligure e alla Francia offre possibilità per escursioni turistiche. Per tutti coloro che desiderano venire a trascorrere alcuni giorni al mare, magari dal Piemonte o dalla Lombardia, lo staff dell'albergo ha creato per loro una formula di soggiorno 5=3, ideale per evitare le code autostradali in questo difficile periodo di spostamenti. La formula prevede che il cliente arrivi domenica o lunedì e soggiorni fino al venerdì o al sabato, pagando solo 3 notti, anziché 5.

In questo modo oltre a soggiornare in un luogo incantevole, potrà evitarsi al suo arrivo ed alla sua ripartenza tutte le code e ingorghi dovuti ai lavori autostradali e all'esodo dei vacanzieri, perchè viaggerà sempre in senso contrario rispetto alla stragrande maggioranza del flusso turistico .

Questa formula ha le date bloccate, con arrivo la domenica pomeriggio e la ripartenza il venerdì mattina oppure, con l'arrivo lunedì pomeriggio e ripartenza sabato mattina. Essendoci diverse tipologie di camere, l'offerta sarà valida su qualsiasi camera, a patto che venga prenotata tramite i canali diretti dell'Hotel (telefono, email, sito internet hotel) e non sarà cumulabile con altre promozioni e/o utilizzabile con "bonus vacanze".

L'offerta è valida da domenica 5 luglio a sabato 1 agosto.

Per ulteriori informazioni chiamate al 0183 63774, oppure scrivete una mail per prenotare a info@hotelariston-imperia.it o visitate il sito Internet www.hotelariston-imperia.it

L'Hotel Ariston si trova in via Privata Rambaldi 2 a Imperia.