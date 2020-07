Pmi a caccia di capitali per crescere: Intesa Sanpaolo accompagna le aziende lungo il cammino con la Lounge 2020

Prende il via la prima Intesa Sanpaolo ELITE Lounge del 2020, che sarà completamente digitale e vedrà l’ingresso di 24 nuove società nell’ambito della

collaborazione fra Intesa Sanpaolo, ELITE - il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder parte del Gruppo London Stock Exchange - e Confindustria, volta ad accompagnare le PMI in percorsi di formazione, crescita dimensionale, passaggio generazionale e apertura al mercato dei capitali. Da questa collaborazione, che si inserisce nelle attività previste dall’accordo tra Intesa Sanpaolo e Piccola Industria Confindustria, in due anni sono state organizzate sei Lounge, che hanno introdotto oltre 140 imprese da tutta Italia al percorso formativo di ELITE, selezionate anche con il supporto dei desk ELITE di Confindustria. Tra le nuove "protagoniste", anche quattro aziende piemontesi: le due torinesi CoGeFa (Costruzioni generali) e Golmar Italia (Settore igiene professionale) e le due cuneesi Monge & C (Produzione prodotti di alimentazione per animali) ed Expergreen, Industria e produzione alimentare bio.



Digitalizzazione e resilienza saranno le parole d’ordine che caratterizzeranno la sesta classe del programma nell’ottica della ripartenza del tessuto imprenditoriale italiano: alla nuova classe di aziende partecipano 24 società provenienti da dieci regioni d’Italia e, in particolare, dalle zone più colpite dalla pandemia, appartenenti a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia italiana. Un segnale importante della voglia delle imprese di ripartire, investendo sulla propria formazione e sulla definizione di nuove strategie. Le imprese partecipanti esprimono un fatturato aggregato di 1,2 miliardi di euro.





“Siamo orgogliosi della collaborazione con ELITE e Confindustria con cui in due anni abbiamo selezionato oltre 140 imprese - dice Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -: oggi, con l’obiettivo di rilancio economico post emergenza, è ancor più significativo garantire alle nostre PMI la migliore consulenza oltre al credito, per accelerarne la crescita dimensionale, internazionale e manageriale. Nell’ambito di questa prima lounge, abbiamo incluso anche quattro aziende che hanno emesso un basket bond con Intesa Sanpaolo, a testimonianza del fatto che bisogna recuperare fiducia e saper guardare insieme oltre la crisi”.

“Intraprendere un cammino complesso che guarda alla quotazione significa sicuramente imboccare uno dei sentieri di crescita indispensabili per le nostre PMI - aggiunge Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria e vice presidente di Confindustria -. Proprio per questo accogliamo con soddisfazione il lancio della sesta classe Intesa Sanpaolo ELITE Lounge. Ancor di più perché dedicata al tema della resilienza che ci vede in prima linea da anni come Piccola Industria, e sui cui ho ricevuto dal presidente Carlo Bonomi una delega specifica nell’ambito del mio mandato. Per ripartire, infatti, è necessario riuscire a trasformare un uragano come il Covid-19 in uno sprone a cercare nuove vie per tornare a correre. Tutto ciò è possibile solo puntando su formazione, riorganizzazione aziendale finalizzata alla business continuity e attitudine al cambiamento. Sono certo che le aziende coinvolte, provenienti in gran parte dall’occhio del ciclone, sapranno dimostrare di che

pasta è fatto il tessuto imprenditoriale italiano, eccellenza e avanguardia nel mondo”.





“Oggi inauguriamo la prima Intesa Sanpaolo ELITE Lounge interamente digitale, accogliendo 24 società in rappresentanza di diversi settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano - conclude Massimiliano Lagreca, Head of ELITE Capital Services -. Anche grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo e Confindustria, ELITE è sempre più un riferimento per società ambiziose alla ricerca di strumenti innovativi che accelerino i processi di crescita e che facilitino l’accesso al mercato dei capitali affiancati dal proprio partner bancario. Soprattutto in questo momento vogliamo confermare il nostro impegno a orientare le società verso soluzioni di finanza per crescere e innovare, e a offrire continui stimoli al cambiamento grazie al nostro network internazionale e al confronto con una community di imprenditori di successo da oltre 36 Paesi”.

Nel segno dell’innovazione e della ripartenza anche un live webinar in programma il