A Oulx la fiera d'estate per far ripartire commercio e turismo

Oulx è il cuore pulsante dell’Alta Valle di Susa. Alcune sue frazioni risalgono al periodo pre-celtico, mentre il centro storico è sorto in epoca romana. Da secoli il paese in cui confluiscono la Ripa di Cesana e la Dora di Bardonecchia è un centro amministrativo e commerciale strategico. Ad Oulx è più che mai viva la tradizione della Fiera Franca degli Escarton, esente dalle tasse forensi sin dal 1494, per concessione del Re di Francia Carlo VIII. Ogni anno a inizio ottobre si celebra un evento che per l’antica Repubblica degli Escarton costituita nel 1343 con capitale Briançon era un’importante occasione di ritrovo sociale e di promozione economica.

Forte di una vocazione turistica costruita con successo a partire dall’inizio del XX secolo, Oulx rimane comunque e soprattutto un centro di servizi per l’Alta Valle di Susa. È per questo che una Fiera d’Estate pensata per far ripartire l'economia locale dopo il lockdown non poteva che tenersi ad Oulx, con il sostegno del Comune e il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.