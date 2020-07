Moncalieri, il coronavirus cambia ma non cancella le celebrazioni per il Beato Bernardo

L'emergenza sanitaria continua a condizionare ancora le nostre vite, anche se in maniera meno pesante rispetto a un paio di mesi fa. A Moncalieri, comunque, le celebrazioni per il Santo patrono, il Beato Bernardo di Baden, sono almeno in parte condizionate e limitate dal coronavirus.

Il programma, che inizia nella serata di oggi, mercoledì 8 luglio, alla Collegiata, resta comunque ricco ed importante. Al calendario liturgico proposto dalla parrocchie di Santa Maria della Scala-Sant’Egidio e del Beato Bernardo si affianca un programma di festeggiamenti che culmina nella rievocazione storico-religiosa in Collegiata a cura della Società di Patronato Beato Bernardo e della Famija Moncalereisa.

Questo, di seguito, il programma completo delle celebrazioni:

Mercoledì 8 luglio Collegiata Santa Maria della Scala Ore 21 – Triduo solenne con le borgate della Città

Giovedì 9 luglio Collegiata Santa Maria della Scala Ore 21 – Triduo solenne con le borgate della Città

Venerdì 10 luglio Collegiata Santa Maria della Scala Ore 21 – Triduo solenne con le borgate della Città

Sabato 11 luglio Collegiata Santa Maria della Scala Ore 21,15 -Rievocazione storico-religiosa e arrivo dell’Urna delle reliquie del Patrono alla chiesa del Beato Bernardo, in Borgo Aje

Domenica 12 luglio Chiesa del Beato Bernardo Ore 10,30 – Santa Messa solenne alla presenza della Autorità cittadine; offerta del cero da parte del Sindaco. Presiede Don Paolo Comba, parroco della parrocchia del Beato Bernardo

Mercoledì 15 luglio Collegiata Santa Maria della Scala Ore 12 – Rientro dell’urna con le reliquie in Collegiata Ore 21 – Santa Messa solenne in Collegiata, concelebrata da tutti i parroci della Città, sono invitate tutte le associazioni di volontariato per il segno della riconoscenza per il servizio offerto nei giorni dell’epidemia. Solenne benedizione della Città. Presiede Don Paolo Comba, parroco della Collegiata Santa Maria della Scala e moderatore dell’Unità Pastorale

Giovedì 16 luglio Collegiata Santa Maria della Scala Ore 21,30 – Concerto in onore del Patrono con Anno Domini Gospel Choir. Direttore Aurelio Pitino, al pianoforte Alfredo Matera.