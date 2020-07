Coronavirus, tutti i numeri del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile

L’emergenza Covid 19 ha visto coinvolti gli 8 Coordinamenti Territoriali appartenenti al Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte e dopo 137 giorni di attività, desideriamo fare il punto dell’attività svolta.

Il Coordinamento Regionale ha visto impiegati n°4.650 volontari pari a circa n°56.300 giorni/uomo che hanno effettuato n°36.900 interventi sul territorio regionale.

Il Coordinamento Territoriale di Torino ha contribuito in maniera significativa in questa emergenza, occupandosi nel corso di questi mesi del montaggio delle tende di triage, consegnando tonnellate di materiali per conto del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione Piemonte, oltre al supporto alle persone più deboli proprietarie di animali da compagnia, gattili e canili, con la distribuzione a livello domiciliare del cibo.

I numeri che il Coordinamento Territoriale di Torino ha messo a disposizione nell’emergenza per un totale di n°137 giorni sono i seguenti:

· n°1.930 volontari impiegati sul territorio cittadino e provinciale pari a n°26.670 giorni/uomo

· n°15.200 interventi sul territorio torinese e della provincia

· N°150 mezzi impiegati pari a n°2.150 giorni/mezzo

· Sono state coinvolte n°132 associazioni e Gruppi Comunali (n°50) sul territorio provinciale di cui n°120 appartenenti all’area di Torino.



Il Presidente Fassero ha dichiarato “abbiamo effettuato un lavoro straordinario che certamente ha permesso alle Istituzioni dei risparmi notevoli ed un’efficienza unica nel suo genere. Sono orgoglioso di aver gestito i volontari in questa occasione; sono stati tutti competenti, ligi alle disposizioni ed hanno operato con molta professionalità”.