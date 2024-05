Quale destinazione per i locali della Stazione Dora? “Trasformiamola in una casa per le associazioni”

La richiesta del tavolo di Borgo Vittoria

Come più volte espresso dai rappresentanti della Circoscrizione la richiesta è quella di trasformare quel luogo in una casa delle associazioni come da richiesta avanzata nei mesi scorsi anche dal tavolo di Borgo Vittoria.

L’area cantiere di Piazza Baldissera

Su questo luogo dal prossimo anno partiranno i cantieri per il restyling di Piazza Baldissera che prevedranno, tra gli altri interventi, la rimozione della rotatoria. Si era discusso in passato di dedicare momentaneamente questi spazi ad area cantiere, così come luogo di sosta per le ruspe era stat o individuato per il Circolo Valli di via Stradella.

Soluzioni ancora tutte in fase di valutazione. Ma l’intenzione è quella di non lasciare gli spazi vuoti per evitare future occupazioni di senza tetto o altri soggetti.