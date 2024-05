Nichelino, vandali di nuovo in azione nelle aree cani: rubato il rubinetto della fontana di via Berlinguer

Nichelino continua a fare i conti con vandali e incivili, specie con coloro che si 'divertono' a prendere di mira le aree cani. Un problema tornato di moda nei giorni scorsi, con la fontana dell'area cani di via Berlinguer messa fuori uso per l'ennesimo furto dei rubinetti.

Tanti gli episodi registrati in passato

Purtroppo si tratta di un film già visto più volte, dal momento che i ladri hanno colpito la fontana già altre volte nell'ultimo anno. "I rubinetti sono stati rubati e tutte le volte sono stati poi sostituiti - ha detto rammaricato l'assessore Fiodor Verzola - a breve monteremo i nuovi rubinetti e se venissero rubati li sostituiremo ancora".

Verzola: "Pronti a intervenire ancora"

Un modo per far capire a queste persone che il Comune di Nichelino non si tira indietro ed è pronto a intervenire nuovamente, anche se non è certo piacevole dover spendere soldi non per investimenti, per creare nuove strutture o fare manutenzione, ma per far fronte a danneggiamenti e atti di inciviltà.