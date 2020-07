Nichelino, nonnina 93enne investe con la sua vettura un disabile: l'uomo trasportato al Santa Croce di Moncalieri

Una disavventura che poteva avere conseguenze ben peggiori. Un'anziana di 93 anni, alla guida della sua Renault Clio, ha investito questa mattina in via Torino, a Nichelino, un uomo che stava attraversando la strada con l'ausilio di un deambulatore

L'uomo, un 74enne affetto da disabilità, è caduto a terra ma per fortuna non ha battuto la testa. Non ha subito gravi danni, però è stato trasportato per ragioni di sicurezza all'ospedale Santa Croce di Moncalieri, dopo l'immediato arrivo dei soccorsi e della Polizia locale.

Ora gli agenti stanno facendo delle verifiche per capire come la 93enne fosse ancora idonea a guidare.