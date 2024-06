Torino Spiritualità comple 20 anni e celebra l'imperfezione umana: tra gli ospiti Massimo Recalcati e Vera Gheno

Torino Spiritualità 2024 si confronterà con il tema dell’imperfezione.

Dal 25 al 29 settembre torna l'evento che si svolgerà al Circolo dei lettori e in diversi luoghi culturali e delle arti in città, con la XX edizione dal titolo Come legni storti.

L’imperfezione, l’errore, l’inciampo. Il filosofo Immanuel Kant, di cui ricorre il terzo secolo dalla nascita, definiva l’essere umano un legno storto e ne traeva la conclusione che da una creatura così tortuosa e complessa non potesse mai nascere qualcosa di perfettamente dritto.

"Chi può dire di non aver commesso passi falsi o di non aver mai preso lucciole per lanterne? Nessuno, perché essere imperfetti è l’inevitabile corredo del dirsi umani. Un corredo che spesso ci imbarazza, talvolta ci paralizza, ma che non possiamo proprio ignorare. Quest’anno allora, per celebrare degnamente il ventennale di Torino Spiritualità, proviamo a incrinare la rotonda perfezione dell’anniversario volgendoci ai nostri errori e ai nostri inciampi. Per proporre un elogio della fallibilità? Comporre un’apologia del fallimento? No. Piuttosto, per prendere confidenza con l’imperfezione che siamo e poi cercare di farne il miglior uso possibile. Anche a rischio di sbagliare", spiega Armando Buonaiuto, curatore di Torino Spiritualità.

La preview al Teatro Carignano e l'inaugurazione alla Chiesa San Filippo Neri

La XX edizione di Torino Spiritualità si apre con una preview al Teatro Carignano la sera del 12 settembre nella quale l’attore Luigi Lo Cascio legge La Strada di Cormac McCarthy, a un anno dalla scomparsa di una delle voci più significative delle letteratura dei nostri tempi. Il festival entrerà nel vivo mercoledì 25 settembre con l’inaugurazione alla Chiesa di San Filippo Neri con il monaco londinese Laurence Freeman, direttore e guida spirituale della WCCM - World Community for Christian Meditation.

Gli ospiti

Tra i numerosi ospiti del programma di Come legni Storti ci saranno Chandra Candiani, Vera Gheno, Massimo Recalcati, Daniel Schreiber, Vanessa Roghi, Vito Mancuso, David Foenkinos, Fabio Geda, molti e molte altre.

Questa XX edizione di Torino Spiritualità ragiona sulle imperfezioni, gli errori e gli inciampi: elementi costitutivi della fragilità che ci caratterizza, ma anche indizi della capacità umana di osare l’imponderabile e, attraverso abbagli e approssimazioni, giungere a delineare interpretazioni del mondo o a rettificare le idee inadeguate a descriverlo. Ragionare sull’universalità dell’imperfezione e sul nostro essere sempre esposti all’errore è condizione essenziale per aprirsi davvero al ventaglio della vita, che è complessa e va vissuta affidandosi, talvolta, anche al dubbio, all'erranza, all'incertezza, che di imperfezioni ed errori sono compagni di strada.

Per info e programma completo: torinospiritualita.org