"Cinema in corte", a Chieri due mesi di proiezioni all'aperto

"Cinema in corte”, ovvero due mesi di proiezioni cinematografiche all’aperto, nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Antonio, da giovedì 16 luglio fino al 14 settembre.

“Una rassegna totalmente dedicata al cinema che come Comune di Chieri abbiamo voluto promuovere e confermare (impegnando circa 16mila euro), un’occasione per recuperare la normalità con intelligenza e senso di responsabilità nel pieno rispetto di tutte le disposizioni sulla sicurezza e sulla salute collettiva che restano imprescindibili”: così dichiara l’assessore alla Cultura Antonella Giordano.

La rassegna, ospitata presso il Chiostro di Sant’Antonio con accesso da Via Vittorio Emanuele II, è realizzata in collaborazione con l’Aps Arturo Ambrosio di Torino e il Cinema Splendor di Chieri.

Tra i film in programma Bohemian Rhapsody, Antropocene – L’epoca umana, Piccole donne, La belle époque, A Star Is Born, Il richiamo della foresta, C’era una volta... a Hollywood, La Dea Fortuna, Joker, Sorry we missed you, Judy, La famiglia Addams, Il primo Natale, Dio è donna e si chiama Petrunya, Jojo Rabbit.

La prima proiezione è prevista per il 16 luglio, alle ore 21,30.

I posti saranno limitati a n. 130 sedute.

E’ previsto uno spettacolo unico con inizio alle ore 21.30 dal lunedì al sabato compreso.

Il costo del biglietto è di € 3,00 (salvo anteprime nazionali al costo di € 6,00).

La vendita dei biglietti avrà luogo direttamente al Chiostro di Sant’Antonio presso la casetta di proiezione.

Dovranno essere rispettate le indicazioni di entrata, uscita e per prendere posto presso l’arena cinematografica.

L’afflusso sarà gestito nel rispetto delle misure anti COVID-19:

- possibilità di sedere vicini per i componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi;

- l’uso della mascherina fino a quando non si è seduti al proprio posto;

- igienizzazione frequente delle mani.

In caso di tempo incerto, sul sito internet e sulla pagina Facebook sarà comunicato se la proiezione avrà luogo.

Il programma può essere consultato sui siti:

www.comune.chieri.to.it

www.cinemasplendor.it