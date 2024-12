Controlli Polizia Stradale: confiscata l'attrezzatura di una carrozzeria abusiva

La Polizia di Stato, attraverso il Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta di Torino, ha effettuato nel mese di novembre una serie di verifiche nei confronti degli esercizi pubblici del territorio piemontese connessi alla circolazione stradale, quali autodemolitori, carrozzerie, autofficine, concessionari di auto, oltre ad autoscuole e agenzie di pratiche auto.

Sono stati 50 gli accertamenti svolti dal personale, che in ben 29 casi hanno consentito di far emergere irregolarità di varia natura.

Nello specifico, sono state erogate 27 sanzioni amministrative e in un caso in particolare, per una carrozzeria totalmente abusiva, la violazione commessa ha comportato il sequestro amministrativo ai fini della confisca di tutta l’attrezzatura presente; in 18 casi quanto accertato ha reso invece necessario segnalare le irregolarità riscontrate ad altri enti pubblici cui è demandata dalla legge la concessione dei titoli autorizzativi ad esercitare le specifiche attività.

In tre circostanze sono stati denunciati i titolari di esercizi commerciali responsabili della violazione di norme ambientali, e in un caso un soggetto è stato indagato per ricettazione di parti di veicoli di illecita provenienza che sono state sottoposte a sequestro penale.

L’importo delle violazioni amministrative elevate ammonta a circa 42.000 euro.